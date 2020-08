Ziekmelding legt Eindhoven Airport urenlang plat: 'Daarom staan er vacatures uit'

Op Eindhoven Airport is vrijdagmiddag tot halfeen geen vliegverkeer mogelijk omdat een medewerker zichzelf heeft ziekgemeld. Het gaat om een radaroperator van de militaire luchtverkeersleiding op Schiphol. Die militaire tak regelt het vliegverkeer op zowel Eindhoven Airport als de naastgelegen vliegbasis van de luchtmacht.

De man meldde zich vrijdagochtend ziek toen hij op zijn werk kwam. "Normaal gesproken kunnen we dat wel opvangen, maar op het moment dat iemand zich pas zo laat ziek meldt kunnen we weinig doen", aldus een woordvoerder van vliegbasis Eindhoven. "Bovendien is het vakantietijd en zitten we dun in de verkeersleiders. Dat is ook waarom we momenteel vacatures hebben uitstaan."