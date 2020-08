'Senior-Voice' Jimi Bellmartin zingt zich hardlopend door de coronacrisis

Wachten op privacy instellingen... Jimi Bellmartin weer op het podium. (Foto: Paul Post) Volgende Vorige vergroot 1/2 De winnaar van The Voice Senior gaat weer het podium op in Den Bosch

"Het muziekmaken stond door de coronacrisis niet op een laag pitje, het pitje was helemaal uit. Daarom verheug ik me er ongelofelijk op om weer met een band op het podium te staan." Jimi Belmartin (71) uit Vught staat te trappelen om weer op te treden en kijkt daarom ook uit naar het Soul Live Festival in Den Bosch, nadat hij de afgelopen maanden vooral bezig was om fit en gezond te blijven.

Want de zanger, die twee jaar geleden 'The Voice-senior' won, behoort door zijn leeftijd zelf ook tot 'de risicogroep' als het om corona gaat. Dat beseft hij zelf ook, al raakt hij er niet van in de war.

"Ik doe de dingen die iedereen moet doen. Voldoende afstand houden, drukte vermijden en meer van dat soort voorzorgsmaatregelen. Ik heb diverse afspraken afgezegd die in een zaal of caféwaren. Vooral binnen houd ik me gedeisd. Om fit te blijven, loop ik regelmatig hard. Nou ja, hard... Iets sneller dan normaal".

Zingend hardlopen

Dat zegt de senior-zanger lachend in de buitenlucht op De Pettelaar in Den Bosch. Overigens zorgt dat lopen ervoor dat ook zijn stem op peil blijft. "Ik zing namelijk altijd als ik hardloop. Daardoor blijven ikzelf en mijn stem in goede conditie. Dat heb ik de afgelopen maanden wat vaker gedaan, waardoor ik ook wat overtollige kilo's ben kwijtgeraakt."

Helemaal stilgezeten op muziekgebied heeft Jimi trouwens niet. 'Via-via' kwam hij in contact met DJ Jordiz, die een krachtige vocalist zocht voor zijn nummer 'Together we stay strong'.

Muzikaal uitstapje met DJ Jordiz

"Dit is een totaal ander genre. Ik ben meer van de soul. Toen ik het nummer kreeg, twijfelde ik wel even maar omdat het corona is en ik toch weinig te doen had, heb ik het maar ingezongen", aldus de Vughtenaar. "Met het eindresultaat ben ik wel tevreden en het nummer doet het aardig, dat is toch wel een leuk muzikaal uitstapje in deze lastige tijden."

'Together we stay strong' zou een lied over de strijd tegen corona willen zijn, maar dat gaat Jimi toch iets te ver. "Welnee, het gaat over verbondenheid in het algemeen. Wat je ook wil doen en bereiken, je hebt elkaar nodig. Dan kom je het verst. Dat is de boodschap die erin zit en die je op heel veel zaken die nu spelen kan loslaten."

Soul Live Festival

Binnenkort is er dus zijn optreden bij Soul Live op De Pettelaar in Den Bosch. Een festival waarbij hij het podium deelt met grote namen als Waylon, Glennis Grace, Alain Clark en de Earth, Wind & Fire Experience. Benieuwd is hij wel hoe dat gaat. Een soulfestival met zittend publiek op afstand.

"Ik hoop dat heel veel mensen komen en enthousiast kunnen zijn. Door alle maatregelen zal het anders zijn, maar ik heb er zo'n ongelofelijke zin in. We gaan er tegenaan, of het nou een volle bak is of niet."

