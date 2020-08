Chaos op platgelegd Eindhoven Airport: coronaregels massaal genegeerd

Op Eindhoven Airport is vrijdagochtend geen vliegverkeer mogelijk door personeelstekort, wat tot veel drukte leidt op het vliegveld. Passagiers nemen de anderhalve meterregel en het dragen van mondkapjes niet serieus, klagen sommige reizigers op het vliegveld. Ongeveer 1400 reizigers wachten vrijdag op Eindhoven Airport op hun vlucht, nadat een luchtverkeersleider zich ziek had gemeld.

Het is daarom heel druk op het vliegveld, zowel binnen als buiten. Het personeel roept op om de anderhalve meter afstand in acht te nemen, maar niet alle passagiers lijken zich aan de maatregelen te houden, zoals op foto's online te zien is.