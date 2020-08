Plan om Belgen te weren uit Breda juridisch onhaalbaar: ‘Hoe zou je dat willen doen?’

Paul Depla, burgemeester van Breda. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

De wens van burgemeester Depla om mensen uit oranje gebieden, zoals Antwerpen, uit Breda te weren, is juridisch niet haalbaar. Dat zegt hoogleraar Recht en Samenleving Jan Brouwer.

Depla opperde donderdag tegen Omroep Brabant om mensen uit risicogebieden te weren in de strijd tegen het coronavirus. Hij gaf aan ‘meer instrumenten’ te willen: “Politie en marechaussee hebben nu alleen hun overredingskracht om mensen terug te sturen”.

‘Helemaal niet haalbaar’

Volgens Brouwer zitten er veel haken en ogen aan dit plan. “Praktisch is zoiets helemaal niet haalbaar, hoe zou je dat willen doen?” vraagt hij zich af.

Ook juridisch ziet Brouwer geen mogelijkheden. Zo is mensen terugsturen of controleren aan de gemeentegrens geen optie. “Als mensen in Nederland zijn, worden ze gelijk behandeld, de grondwet opent er zelfs mee.” De landsgrenzen sluiten is wel mogelijk, maar dat is een besluit dat landelijk genomen moet worden. Brouwer: “Dat vereist meer besluitvorming dan alleen van meneer Depla, en ik zie het niet één, twee, drie gebeuren.”

Parken niet dicht bij een vermoeden

Donderdag maakte het kabinet bekend dat horeca, musea en pretparken gedwongen dicht moeten als er meerdere besmettingen geconstateerd zijn. Dat moet dan wel aangetoond worden, volgens Brouwer. “Een vermoeden is niet genoeg. Bij een vermoeden kun je een park dwingen om schoon te maken of je kunt monsters nemen, maar voor sluiting is meer nodig.”

Om hoeveel mensen hebben we het dan? “Stel, er blijken vijftien mensen in de Efteling geweest te zijn die het coronavirus hadden, dan kan ik me voorstellen dat dat als een risico gezien wordt dat groot genoeg is om tot sluiting over te gaan", aldus Brouwer.