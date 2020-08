Nieuwe aanhouding na gewelddadige beroving Vlijmen, man viel op door auto uit greppel te duwen

De Wolput in Vlijmen (foto: Google Streetview). vergroot

Een 29-jarige man zonder vaste woonplaats is donderdagnacht aangehouden in verband met de gewelddadige overval die maandagnacht plaatsvond aan de Wolput in Vlijmen. Een man werd toen onder dreiging met een vuurwapen door drie mannen beroofd van zijn auto en wat persoonlijke spullen.

De auto die maandagnacht bij die overval werd buitgemaakt, zagen agenten donderdag rond middernacht langs de A15 bij Geldermalsen. Een man was bezig die auto uit de greppel te duwen.

Kentekenplaten

Het viel de agenten op dat de kentekenplaten op de auto niet bij deze auto hoorden. Vervolgens ontdekten ze dat deze auto eerder deze week was gestolen in Vlijmen. Daarop werd de 29-jarige man aangehouden. "Zijn exacte rol bij de gewelddadige beroving in Vlijmen wordt verder onderzocht", laat een politiewoordvoerder weten.

In de nacht waarin de beroving plaatsvond konden al twee andere verdachten - een 31-jarige man uit Vlijmen en een 23-jarige man uit Tiel - worden aangehouden. De beroofde man zag hen rijden toen hij in gesprek was met agenten. Deze mannen zitten nog vast.