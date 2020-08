Hittegevoelige Merwedebrug centimeter ingekort: 'Permanente oplossing om de zomers door te komen'

De voeg van de Merwedebrug die wordt bijgeslepen. (Foto: Eva de Schipper) vergroot

Rijkswaterstaat hoopt door de Merwedebrug een stukje in te korten een oplossing te hebben gevonden tegen de hete zomers. De oude brug zet teveel uit en dat zorgt voor problemen. De A27 is vanwege de werkzaamheden sinds vijf uur vrijdagmiddag dicht.

Om te voorkomen dat de stalen brug uit 1961 beschadigd raakt en de bewegende delen vast komen te zitten, is Rijkswaterstaat al sinds donderdag aan het koelen met water. Dat gebeurt met waterslangen bovenop de brug en een blusboot die de onderkant nat houdt. Desondanks is het nu ook nodig een centimeter van het brugdeel weg te slijpen. Zaterdagochtend, als het bouwwerk een centimeter is ingekort, gaat de brug weer uur open.

Leonie Zeestraten van Rijkswaterstraat legt uit hoe ze de brug gaan inkorten en waarom dit dringend nodig is.

Vaker hitteproblemen

Vorig jaar juli waren er ook problemen met de Merwedebrug. Door de hoge temperaturen zette de stalen brugdelen uit waardoor die niet goed open en dicht kon. Vanwege het koelen moest toen aan weerskanten een rijbaan afgesloten worden. Dat zorgde voor lange files en veel oponthoud.

Vorig jaar gaf Rijkswaterstaat al aan dat de brug tussen Brabant en Zuid-Holland niet gebouwd is op dergelijke tropische temperaturen. "We moeten dit soort oude stalen bruggen goed verzorgen om beschadigingen te voorkomen", zegt Zeestraten.

Het verkeer over de A27 wordt tijdens de sluiting vanaf beide kanten omgeleid. Ook fietsers kunnen niet oversteken. De hulpdiensten kunnen nog wel over de brug heen. Hoge scheepvaart kan vanaf vijf uur niet meer onder de brug door. Die stremming is tot zaterdagmiddag 12 uur van kracht.

Hitteprotocol

Omdat de zomers steeds warmer worden en oude stalen bruggen dan uitzetten heeft Rijkswater inmiddels een hitteprotocol. "Als we zien dat het drie dagen lang rond de dertig graden wordt, gaan we deze bruggen koelen en dat blijven we doen totdat de brug weer de juiste temperatuur heeft."

De Merwedebrug waar de A27 overheen gaat, is niet de enige die nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Rijkswaterstaat is ook drie andere bruggen in Zuid-Holland aan het koelen om uitzetting van de stalen brugdelen te voorkomen.