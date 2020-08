Zes Efteling-bezoekers positief getest op corona, GGD ziet pretpark niet als brandhaard

Drukte in de Efteling. (Foto: Noël van Hooft) vergroot

De afgelopen drie weken zijn er zes mensen in de regio Midden-Brabant positief getest op corona, terwijl ze korte tijd daarvoor ook de Efteling hadden bezocht. GGD Hart van Brabant maakt zich geen zorgen door het geringe aantal en ziet geen aanleiding om het attractiepark als bron van coronabesmetting te zien.

De Efteling had wel de aandacht van de GGD, omdat daar groepen samenkomen. In de media verschenen verschillende verhalen over de drukte in het park en dat bezoekers geen anderhalve meter afstand houden. Maar dat heeft dus niet tot meer besmettingen geleid, zegt de GGD.

Premier Rutte liet donderdag weten dat pretparken en musea twee weken dicht moeten bij teveel coronabesmettingen. Maar dat is op dit moment dus nog niet het geval in Brabant.

Safaripark Beekse Bergen liet wel weten voortaan verplicht mondkapjes in te voeren voor personeel dat met gasten contact heeft. "We hadden de parken al zodanig ingericht zodat bezoekers veilig en volgens de richtlijnen langs kunnen komen. Omdat we zien dat gasten het steeds lastiger vinden om zelf afstand te houden, voeren we deze mondkapjesplicht in. Voor de veiligheid en ook in de hoop zo nog meer bewustwording te creëren."

Aandacht van publiek is verzwakt

De Club van Elf, die de belangen van de Nederlandse dagattractiebedrijven behartigt, is 'heel blij' met de oproep van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aan mensen om zich aan de coronamaatregelen te houden. "Duidelijk is dat de aandacht van het publiek de afgelopen tijd is verzwakt", zegt directeur Kees Klesman. "Het was dus tijd dat er een wake-up call kwam van het kabinet om te voorkomen dat het virus zich weer uitbreidt."

De Efteling heeft nog niet gereageerd op de nieuwe regels voor pretparken.