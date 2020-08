Explosief gevonden bij onderzoek naar schietpartij parkeerplaats Albert Heijn

Het explosief werd vervoerd naar een buitengebied bij Tilburg Noord. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

Bij onderzoek naar een schietpartij bij de Albert Heijn in Tilburg heeft de politie vrijdag een explosief gevonden in een woning in die stad. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld.

In de woning zijn 'verschillende zaken in beslag genomen'. Meer informatie wil de politie niet geven.

Op de parkeerplaats van de Albert Heijn aan de Umberstraat werden donderdagavond schoten gelost. Meerdere mensen belden de politie. Er lagen diverse kogelhulzen op de grond. Ook werd een raam geraakt.

Kort na de schietpartij werd een verdachte gearresteerd. Het gaat om een 30-jarige Tilburger die in de wijk Wandelbos woont. De rechercheurs kwamen via een bloedspoor bij dit adres uit. De man was gewond aan de linkerhand. Hij is in het ziekenhuis onderzocht.

Of het explosief ook in zijn woning is gevonden, is niet bekend. Het explosief werd vervoerd naar een buitengebied bij Tilburg Noord.

