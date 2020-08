Bestelbus brandt uit op de A67 bij Hapert

Op de A67 is vrijdagmiddag een busje volledig uitgebrand ter hoogte van afrit Hapert. Ook de berm langs de snelweg vatte vlam door de brandende bestelbus.

In het voertuig lag een gasfles die door de brandweer eruit is gehaald en gekoeld. Het vuur was snel onder controle, maar voor de zekerheid is een extra waterbak opgeroepen om te kunnen blussen.