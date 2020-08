Ook coronabesmetting bij Jumbo-vestiging in Breda: dertien medewerkers thuis

Bij een medewerker van de Jumbo aan het Dr. Struyckenplein in Breda is het coronavirus vastgesteld. Dat heeft supermarktketen vrijdag bevestigd.

Het gaat volgens woordvoerster Maartje Rothuizen om één personeelslid dat positief getest is op het coronavirus. Toch zitten nog twaalf andere medewerkers uit voorzorg in thuisquarantaine. Ze hebben op dit moment geen klachten.

Vervanging

Volgens de woordvoerster zijn er geen problemen in de planning van het personeel in de Bredase vestiging. Dit wordt binnen de winkel opgelost met de overige medewerkers. Onduidelijk is of Jumbo personeel in meerdere winkels laat werken om de weggevallen medewerkers te vervangen.



Donderdag werd duidelijk dat ook bij een Jumbo-filiaal in Wouw aan de Kloosterstraat enkele medewerkers besmet zijn met het coronavirus. Om hoeveel personeelsleden het daar gaat heeft de supermarktketen niet bekend gemaakt.