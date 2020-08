Auto over de kop in Tilburg bij aanrijding, drie gewonden

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Bij een botsing tussen twee auto's in Tilburg is vrijdagmiddag één van de betrokken voertuigen over de kop geslagen. De drie inzittenden van de personenauto die op zijn dak belandde, raakten gewond.

Het ongeval gebeurde even voor half vijf op de kruising van de Huijbevendreef en de Burgemeester Baron Van Voorst Tot Voorstweg. De drie gewonde slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Beide auto's zijn afgesleept door een berger.