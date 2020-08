De politie onderzoekt het steekincident in Veghel (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op het Bolkenplein in Veghel is vrijdagnacht een man gestoken. Hij raakte hierbij lichtgewond. De politie heeft hiervoor rond drie uur in de omgeving een man aangehouden.

Het slachtoffer is op straat behandeld door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt het incident. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau.