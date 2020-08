Man mishandeld en gestoken in Veghel, verdachte aangehouden

De politie onderzoekt het steekincident in Veghel (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op het Bolkenplein in Veghel is vrijdagnacht een 49-jarige man mishandeld. De politie heeft hiervoor rond drie uur in de omgeving een 54-jarige Eindhovenaar aangehouden.

Rond kwart voor drie werd de politie gewaarschuwd dat het slachtoffer bij een van de café's aan het Bolkenplein gestoken zou zijn met een mes. Toen agenten aankwamen, wees het slachtoffer hen op de dader. Die was nog in de buurt. Toen de agenten die man aanhielden, bleek hij inderdaad een mes bij zich te hebben. Dat is in beslag genomen.

Op straat behandeld

Het slachtoffer is op straat behandeld door ambulancepersoneel. Hij liep volgens een woordvoerder van de politie 'oppervlakkige verwondingen' aan zijn gezicht op. Hij hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. De politie onderzoekt de aanleiding voor de mishandeling. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en wordt uitgebreid verhoord.