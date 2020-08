Miljoen euro van ontharingskliniek Just Wellness verduisterd, eigenaar zit vast

Het hoofdkantoor van Just Wellness in Valkenswaard. vergroot

De voormalig directeur en mede-eigenaar van Just Wellness in Valkenswaard heeft ongeveer een miljoen euro achterover gedrukt. Het geld kreeg Paul L. uit Leende van klanten van zijn ontharingssalons. Tienduizend van hen eisen geld terug, omdat volgens hen de behandelingen niet of slecht zijn uitgevoerd.

Het verduisterde bedrag is tussen 2017 en vorig jaar opgegaan aan luxe auto’s. Dit blijkt uit het faillissementsverslag van curator Joep Schreurs. Paul L. zit sinds begin juli in de gevangenis.

Nooit een behandeling gekregen

Rond die tijd werd ook bekend dat voor Just Wellness het faillissement was aangevraagd. Hiermee kwam na weken een eind aan onzekerheid bij klanten en personeel. Zeker tienduizend klanten hebben via curator Schreurs hun geld teruggeëist. Ze hadden wel betaald voor behandelingen, maar hebben die nooit gekregen.

De meeste filialen van Just Wellness stonden in Brabant. Bij de salons werden goedkope ontharingsbehandelingen aangeboden. Klanten kochten pakketten voor bedragen variërend van een paar tientjes tot een paar honderd euro. Ze konden zich dan onbeperkt laten behandelen, althans, dat werd beloofd. Het bleek echter te mooi om waar te zijn. Het bedrijf ging dus failliet, met een schuld van 4,5 miljoen euro en twintigduizend gedupeerde klanten.

Uitslag en brandwonden

Boze klanten roerden zich, onder meer op de sociale media. Zij waren kwaad dat ze hun geld kwijt waren, maar er waren ook veel klachten over de behandelingen. Zo zou de ontharing niet het gewenste effect hebben en werden er foto’s gedeeld van uitslag en brandwonden, die zouden zijn ontstaan bij Just Wellness.