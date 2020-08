Zwemmen op reservering bij recreatiepark Hemelrijk: 'We moeten constant nee verkopen'

Wachten op privacy instellingen... Grote drukte op Hemelrijk (Foto: Rene van Hoof) Volgende Vorige vergroot 1/2

Spontaan een duik gaan nemen bij recreatiepark Hemelrijk in Volkel is er bij deze tropische temperaturen niet bij. Wie wil zwemmen moet online reserveren. Bij deze hittegolf liefst dagen van te voren, want vol is vol. "Wij moeten constant nee verkopen", zegt Hemelrijk-directeur Ton Derks.

Een gezin met kinderen staat teleurgesteld bij de poort van Hemelrijk. Het recreatiepark blijkt op deze bloedhete zaterdagmiddag vol te zijn en reserveren kan pas weer vanaf vijf uur 's middags. "Er zit niets anders op dan in de auto te overleggen waar we nu kunnen gaan zwemmen", zegt de vader. Het reserveren heeft Hemelrijk in het leven geroepen vanwege de coronacrisis. "Normaal kunnen hier 9000 mensen terecht op een tropische dag, nu 6000, dus we moeten 3000 mensen teleurstellen", zegt Derks.

Beveiliging

Omdat sommige mensen kwaad worden als blijkt dat ze zonder reservering niet mogen zwemmen, staat er voor de zekerheid beveiliging bij de entree van het recreatiepark. Gelukkig is het nog niet tot incidenten gekomen: "Iedereen die hier naartoe komt is al vrolijk met dat mooie weer. Gewoon praten met mensen helpt wel, als het vol is", zegt een beveiliger.

Buienradar

Wie met deze tropische dagen een duik wilt nemen, plant zijn bezoek het beste ver vooruit. Een vriendengroep heeft dat gedaan "Wij zagen op buienradar een hittegolf aankomen, dus hebben we maar snel gereserveerd. En dan een beetje liggen, zwemmen en verder niks", zegt een jongeman. Hij heeft wel begrip voor de maatregel: "Regels zijn regels".

Vooral gezinnen plannen hun bezoek ruim van te voren en reserveren meestal, zegt Derks. Jongeren willen nog wel eens spontaan komen, zonder reservering. Kritiek was er de afgelopen weken van 'leden' van Hemelrijk, mensen die een abonnement hebben en niet konden zwemmen. "Daarom mogen leden nu altijd na zes uur zwemmen, zonder reservering", zegt Derks.

Anderhalve meter

Door minder bezoekers toe te laten hoopt Hemelrijk dat mensen zich makkelijker aan de anderhalve meter afstand-coronaregel houden. Dat blijkt op een drukke tropische dag in de praktijk nog niet mee te vallen. "Ik vind dat de mensen te dicht op elkaar liggen, je moet steeds jezelf beschermen. Mensen lopen zo over je heen, ze komen echt tegen je aan liggen. Dat vind ik echt niet fijn", zegt een vrouw.

