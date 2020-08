Overval op woning van YouTube-ster Nikkie de Jager in Uden, gewapende daders gevlucht

Het huis van YouTube-ster Nikkie de Jager in Uden is zaterdagmiddag overvallen. Drie gewapende overvallers drongen de woning binnen en zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan.

Volgens de politie liep een van de bewoners 'oppervlakkige verwondingen' op. Onduidelijk is of het gaat om De Jager, beter bekend als NikkieTutorials, of om haar verloofde Dylan Drossaers. De politie doet buurt- en sporenonderzoek.

De makeup-artieste woont in een landhuis, dat ze in 2017 kocht. De woning, die al een paar jaar te koop stond, was volgens de originele vraagprijs bijna een miljoen waard, maar kon ze voor 6,5 ton kopen. Het gaat om een huis met vijf slaapkamers, een jacuzzi, sauna en groot bijgebouw. “Het is erg groot hier”, zo vertelde ze eerder in een video. Ze zou soms via een walkietalkie met haar verloofde praten.