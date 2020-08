Nikkie de Jager: 'Overval was nachtmerrie, onder schot gehouden'

Nikkie de Jager (Foto: NikkieTutorials / YouTube) vergroot

Bij de overval op haar huis in Uden is Nikkie de Jager onder schot gehouden. Dat zegt de YouTube-Ster na afloop. Ze spreekt over een nachtmerrie.

Malini Witlox Geschreven door

"Zowel Dylan als ik zijn aangevallen. Lichamelijk voelen we ons goed, maar mentaal is het een heel ander verhaal", zegt ze op Instagram.

"Ik wil met deze Instapost laten weten dat ik veilig ben. Ik neem nu een paar dagen rust." Duizenden mensen reageren op haar bericht, veel fans wensen haar sterkte.

Overval

Tikkie Tutorials werd zaterdagmiddag overvallen. Drie gewapende overvallers drongen haar woning binnen en zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan.

De makeup-artieste woont in een landhuis, dat ze in 2017 kocht.

Volgens de politie liep een van de bewoners 'oppervlakkige verwondingen' op. Onduidelijk is of het gaat om De Jager, beter bekend als NikkieTutorials, of om haar verloofde Dylan Drossaers. De politie doet buurt- en sporenonderzoek.

Wachten op privacy instellingen...