Twee coronabesmettingen bij NAC maken een abrupt einde aan trainingskamp in Oudenbosch

Na Willem II heeft ook rivaal NAC twee coronabesmettingen binnen de gelederen. Om die reden heeft de Bredase eerstedivisieclub besloten het trainingskamp in Oudenbosch per direct te beëindigen. Dat is zaterdagavond bekendgemaakt.

In aanloop naar het oefenduel tussen NAC en FC Dordrecht van zondag zijn de hele selectie en technische staf getest op het coronavirus. Twee personen bleken het virus onder de leden te hebben. Wie dit zijn, maakt NAC omwille van de privacy niet bekend. Het gevolg is dat de geplande voorbereidingswedstrijd tegen Dordrecht niet doorgaat. Ook zorgen de positieve tests voor een abrupt einde aan het trainingskamp van NAC in Oudenbosch.

Voetbalclubs laten spelers en technische staf met regelmaat testen op het virus. Dit leverde de afgelopen weken meerdere positieve uitslagen op. Zo zit Willem II-speler Elton Kabangu sinds 28 juli in thuisquarantaine en is zaterdag een tweede coronabesmetting bij de Tilburgse club vastgesteld. Hierdoor is een streep gezet door de oefenwedstrijd tegen IJsselmeervogels.

