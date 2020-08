Breda treedt strenger op tegen negeren coronaregels, twaalf boetes tijdens stapavond

Foto ter illustratie (Pexels). vergroot

In het uitgaansgebied in Breda zijn zaterdagnacht twaalf bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronavoorschriften hielden.

Met name bij twee horecazaken aan de Visserstraat was het rond kwart over twee erg druk. Medewerkers van het zogenoemde SOS-team waarschuwden mensen die te weinig afstand van elkaar hielden, maar dit had nauwelijks resultaat. Daarop werd besloten handhavend op te treden.

Op de twaalf coronabekeuringen werd volgens een politiewoordvoerder niet vervelend of negatief op gereageerd. "Kennelijk beseften deze mensen dat zij op dat moment in overtreding waren." De gemeentelijke handhavers hebben ook nog in horecazaken gecontroleerd. Daar werden geen overtredingen geconstateerd.

Strenger handhaven

De gemeente Breda kondigde vrijdag al aan strenger te gaan handhaven in het horecagebied. "De tijd van waarschuwen is op een gegeven moment voorbij. We gaan op een gegeven moment over tot sancties", liet een woordvoerder van de gemeente toen weten. Afgelopen week werden ook al verschillende overtredingen geconstateerd, maar werd er nog niemand beboet.

Vanwege de oplopende coronacijfers in West-Brabant zet Breda extra in op regulering van het uitgaanspubliek. Burgemeester Paul Depla zei vrijdag: “De oproep is nu echt ‘kappen met dat verslappen’. Het virus is nog niet klaar met ons."

Zowel horecapersoneel als handhavers controleren sinds dit weekend of mensen wel op anderhalve meter afstand zitten op de terrassen. Ook is een verplichte looproute ingesteld in de driehoek Visserstraat, Havermarkt en Haven. Daarbij wordt net als in de winkelstraten de weg verdeeld in twee helften. Mensen mogen op die route niet stilstaan.

