Van wie is deze Franse auto? Eigenaar heeft al talloze bonnen gekregen

De Franse auto, met heel wat parkeerbonnen. vergroot

Het lijkt steeds vaker voor te komen. Auto's die maandenlang, of zelfs langer, geparkeerd staan, zonder dat de eigenaar hem komt ophalen. Aan de Bomanshof in Eindhoven staat al vier maanden een Citroën met Frans kenteken. Buurtbewoner Ralph Giessen stoort zich eraan: "Er zitten inmiddels heel wat parkeerbonnen op, maar hij blijft maar staan."

De eigenaar moet volgens Giessen makkelijk te achterhalen zijn via het kenteken."Of is de wagen misschien gestolen en achtergelaten?", vraagt Giessen zich af.

Wachten op privacy instellingen...

Het geval staat niet op zichzelf. Bij Eindhoven Airport staat een Jaguar op Parkeerdek 1 voor kort parkeren inmiddels zo lang geparkeerd dat er een laag stof op zit. Op de auto zitten overigens geen kentekenplaten. Eindhoven Airport laat weten zoiets nog nooit te hebben meegemaakt. Er wordt geprobeerd om de eigenaar te traceren, maar tot nu toe zonder resultaat.

De bestofte Jaguar vol boodschappen (foto: Noël van Hooft). vergroot

Ikea

Het extreemste geval staat in de parkeergarage van Ikea in Son. Daar staat al meer dan een jaar een Citroën Xsara geparkeerd. Een woordvoerder van Ikea laat weten er niet zoveel aan te kunnen doen: "Wegslepen kost ook geld, we hopen dat de eigenaar zich nog gaat melden." De auto staat niet als gestolen bekend, maar wie en waar de eigenaar is, dat is een raadsel.

De Citroën staat stof te happen in de parkeergarage (foto: Omroep Brabant). vergroot

Chips, rottend fruit, flessen drinken

In Oisterwijk vangt een illegaal geparkeerde grijze Skoda geen stof, maar verzamelt parkeerbonnen. De Poolse auto staat op een kleine parkeerplaats aan het Stroomdalpad. Hier zijn in ruim twee weken tijd zoveel bekeuringen uitgeschreven - zeven voor 437,15 euro in totaal - dat er bijna geen plek meer onder de ruitenwissers is voor eventuele nieuwe bekeuringen.

De auto is sinds de eerste bekeuring niet aangeraakt, leert een blik in de auto. Die ligt vol chips, flessen drinken en rottend fruit. Ook is er een verpakking uit een coffeeshop te zien.

Zeven bekeuringen onder de ruitenwisser (foto: Noël van Hooft). vergroot