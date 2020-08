Ervaren zwemmers haalden Poolse vrouw van bodem Geffense Plas: 'Haar vrienden konden niet zwemmen'

Twintig omstanders hebben zaterdag geholpen om de vrouw op de bodem van de Geffense Plas in Oss weer boven water te krijgen. De vrienden van de vrouw konden namelijk niet zwemmen en waren in paniek. “We hebben slachtofferhulp voor alle betrokkenen geregeld”, vertelt eigenaar Perry van Casteren.

De vrouw werd gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De eigenaar van de plas is inmiddels wat bekomen van de schrik. “Maar dit moet nu door iedereen verwerkt worden”, zegt hij.

Rond vier uur ’s zaterdagmiddag ontstond commotie onder recreanten. “Het leek op een soort van ruzie onder een groepje Polen. Maar ze bleken in paniek omdat hun vriendin in het water lag en ze zelf niet konden zwemmen.”

Met snorkels op zoek

Het was vanwege de taalbarrière moeilijk communiceren met de vriendengroep, vertelt Van Casteren. Maar toen duidelijk was wat er gaande was, kwamen omstanders snel in actie. “Ik heb toen snorkelsetjes gehaald en de goede zwemmers zijn daarmee het water ingegaan om de vrouw te zoeken.”