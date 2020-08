Horeca Bergen op Zoom blij met strengere controles: 'Maatregelen waren verslapt'

Terras Bergen op Zoom vergroot

De horeca in Bergen op Zoom is blij met de strengere controles van de coronaregels. Dat zegt Harold van der Meer namens de Bergse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland “We zijn natuurlijk nooit blij met extra maatregelen, maar we zijn wel blij omdat de burgemeester niet alleen naar de horeca kijkt, maar ook naar supermarkten en naar jongeren. Uit de cijfers blijkt namelijk dat de besmettingen niet uit de horeca komen.”

De burgemeester heeft dit weekend de controles aangescherpt omdat er in ruim een week tijd bijna 150 besmettingen zijn bij gekomen. Zo heeft burgemeester Petter supermarkten gevraagd te zorgen dat de anderhalvemeterregel wordt nageleefd en om de karretjes weer schoon te maken. “De maatregelen waren verslapt en er werd steeds vaker de hand mee gelicht. De afspraken gelden gewoon nog steeds.” Omroep Brabant bezocht zondag een aantal supermarkten en merkte dat de boodschappenwagens al weer werden schoongemaakt.

Kroegen

Volgens de burgemeester zijn de terrassen geen groot probleem, maar kan er wel een probleem ontstaan als mensen binnen in een kroeg zitten. “We hebben al een aantal keer waarschuwingen uitgedeeld, maar nu gaan we ook boetes uitdelen en ook eventueel horeca gelegenheden sluiten.”

Wat Petter ook wil, net zoals alle burgemeester in Midden- en West-Brabant, is de Belgen buiten de deur houden. “We willen dat de grens dichtgaat voor mensen uit oranje gebieden. Maar daarvoor hebben we landelijke regelgeving nodig.”

Privésfeer

De meeste besmettingen worden trouwens opgelopen in de privésfeer. En juist daar heeft de burgemeester niet veel mogelijkheden om te handhaven. “We kunnen natuurlijk niet letterlijk achter de voordeur kijken”, aldus Petter. “Jongeren die zich op straat niet aan de regels houden, kunnen een boete verwachten."

Dat mensen steeds vaker lak hebben aan de regels, merken ze ook in de horeca. Joep Blokland van biercafé De Loco ziet dat sinds een paar weken mensen minder op de regels letten. “In het begin starten ze wel anderhalve meter uit elkaar, maar daarna kruipen ze toch steeds dichter bij elkaar. We waarschuwen dan en meestal werkt dat ook. Maar als ze niet luisteren, dan kan ik niet zoveel doen.”

Wake-up call

Blokland is ook blij dat de burgemeester de regels gaat handhaven. “Ik vind het een fair besluit. Maar ik vind wel dat ze niet alleen de kroegen moeten aanpakken, maar ook de gasten die de overtredingen maken. Als je als eigenaar probeert er alles aan te doen in goede banen te leiden, dan zou het jammer zijn als je je tent moet sluiten omdat er een aantal gasten niet wil luisteren.”

En daar sluit Harold van der Meer zich bij aan. "Ik vind dat ze wat meer naar de consument moeten gaan kijken. En daarom is deze wake-up call van de burgemeester heel goed."

Volgens de meest recente data is in ruim een week tijd bij bijna 150 Bergenaren het coronavirus geconstateerd. Onder hen zijn vijftig mensen die zich de laatste twee dagen in een tijdelijke teststraat bij de El-FethMoskee hebben laten testen. “Begin volgende week krijgen we meer duidelijkheid over deze besmettingen en waar ze vandaag komen. Als we deze besmettingshaard kunnen indammen, dan hebben we al de helft te pakken en dan heb ik goede hoop dat we deze veenbrand kunnen blussen”, aldus burgemeester Frank Petter.

Maar mocht dat niet lukken, dan sluit hij strengere regionale regelgeving niet uit. “Dan moet je denken aan de eerdere lockdownregels die we hadden. Maar daarvoor is het nu nog echt te vroeg.”