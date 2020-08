Forse stijging aantal coronabesmettingen in Bergen op Zoom, Breda ziet daling

Archieffoto: Erik Peeters vergroot

Het aantal coronabesmettingen blijft toenemen in de gemeente Bergen op Zoom. De afgelopen 24 uur kwamen er 41 nieuwe infecties bij, blijkt uit data van het RIVM. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met gisteren. Toen kwamen er in Bergen op Zoom negentien coronapatiënten bij.

Paul Ruiter Geschreven door

Zaterdag werd duidelijk dat het virus in ruim een week tijd bij 104 Bergenaren is vastgesteld. Daar zijn nu dus 41 mensen bij gekomen. Hoeveel van hen zich lieten testen in de tijdelijke teststraat bij de El-Feth Moskee is niet bekend.

Tussen donderdag en vrijdag testten 50 mensen in die teststraat positief op het virus. Ook een aantal bezoekers van de El-Feth Moskee is besmet geraakt, maakte de gemeente Bergen op Zoom zaterdag bekend in een statement.

Burgemeester Frank Petter zei zaterdag vanwege de stijging in zijn gemeente strenger te willen gaan controleren op naleving van de coronaregels. Ook wil hij nieuwe maatregelen doorvoeren om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen, zoals strenger toezicht op bezoekersaantallen in de horeca.

Breda

In Breda, de andere gemeente in West-Brabant waar het virus de afgelopen dagen oplaaide, was er juist een daling van het aantal nieuwe infecties. Van zaterdag op zondag nam het aantal besmettingen daar met vier toe. Op zaterdag werden er in Breda nog zestien nieuwe gevallen gemeld en op vrijdag tien.

In Midden- en West-Brabant kwamen er in totaal 65 nieuwe gevallen bij. Landelijk waren er 577 nieuwe besmettingen. Dat waren er zaterdag 486.