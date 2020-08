Honderd coronabesmettingen erbij in ruim een week, gemeente Bergen op Zoom wil strenger handhaven

De corona-teststraat in Bergen op Zoom. (Fotograaf: BeeldWerkt) vergroot

De gemeente Bergen op Zoom wil strenger controleren of haar inwoners zich houden aan de coronaregels. Die intentie sprak burgemeester Frank Petter zaterdag uit. Hij maakt zich zorgen over de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in zijn gemeente.

Volgens de recentste data is in ruim een week tijd bij 104 Bergenaren het coronavirus geconstateerd. Onder hen zijn vijftig mensen die zich de laatste twee dagen in de mobiele teststraat hebben laten testen. Vooral deze statistieken baren het gemeentebestuur zorgen, omdat dit de snelheid van de coronaverspreiding illustreert.

In totaal ondergingen 452 mensen een coronatest in deze testunit, wat neerkomt op een 'positief' percentage van 11 procent. Dit ligt ver boven het landelijke niveau. In heel Nederland was vorige week iets meer dan 2 procent van alle tests positief.

Horeca en supermarkten

Om verspreiding van het virus tegen te gaan, wil Petter een aantal maatregelen doorvoeren. Voorbeeld daarvan is dat supermarktmanagers wordt gevraagd om strenger op te letten dat er niet teveel mensen tegelijkertijd in de winkel zijn en dat boodschappenkarretjes en -mandjes steeds met desinfecterende middelen behandeld worden. De gemeente laat weten ook bij horecagelegenheden strenger te gaan controleren op aantallen aanwezigen en het opvolgen van de regels. Komende week bespreekt het bestuur eventuele aanvullende maatregelen.

Besmettingen onder moskeegangers

De gemeente Bergen op Zoom maakt in een statement bekend dat het virus bij een aantal bezoekers van de El Feth-moskee is geconstateerd. Hierop hebben de GGD en gemeente contact gezocht met het moskeebestuur, om snel zich te krijgen op de personen die het coronavirus hebben. Hoeveel moskeegangers besmet zijn, is niet bekendgemaakt.

Burgemeester Petter vraagt alle inwoners, 'van jong tot oud', om zich te houden aan de regels. Zo hoopt hij dat alle besmette personen meewerken aan het bron- en contactonderzoek van de GGD. "Het aantal besmettingen zie ik vooral als een forse waarschuwing. Ik heb in de afgelopen weken gezien dat de aandacht voor de regels is verslapt. Zo houden met name jongeren nog maar weinig afstand. En dan loop je misschien zelf niet eens zoveel gevaar, maar je ouders of grootouders wellicht wel. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we niet opnieuw in een situatie komen dat ziekenhuizen vollopen en mensen sterven aan dit virus. Het is in ons aller belang."

