Opnieuw stijging van het aantal coronapatiënten in West-Brabant: Breda en Bergen op Zoom 'koploper'

Een teststraat in Breda (foto: BeeldWerkt).

Nog steeds nemen de besmettingen in West-Brabant toe, met name in de gemeentes Bergen op Zoom en Breda. In Bergen op Zoom zijn er de afgelopen 24 uur vijftien besmettingen bijgekomen, in Breda staat die teller op tien. Daarmee zijn beide gemeentes 'koploper' in Brabant.

Ron Vorstermans

Donderdag was er in Bergen op Zoom ook al sprake van een stijging van vijftien coronapatiënten. In Breda stond de teller donderdag nog op vier patiënten. Burgemeester Depla van Breda wil dat het kabinet vanwege de stijging mogelijkheden biedt om snel lokaal in te kunnen grijpen. Vooralsnog heeft het kabinet die maatregelen nog niet mogelijk gemaakt.

Landelijke toename

Mensen leven de coronamaatregelen slechter na, zei Mark Rutte donderdag in een persconferentie. "Het virus komt als ongenode gast mee achter de voordeur. Denk dus niet: ik kan gerust schouder aan schouder met familie, vrienden of buren op de bank zitten", zei hij. Hij haalde ook de recente toename van patiënten in West-Brabant aan.

De afgelopen 24 uur zijn 519 mensen in heel Nederland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 82 minder dan donderdag. Toen lag dit aantal op 601. Dat blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het aantal ziekenhuisopnames is over heel Nederland met vier gestegen en het aantal doden met vier.

