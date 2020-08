Miljoenen vliegen teisteren huis in Mariahout: 'Ik ben het helemaal zat'

Jos ruimt de vliegen dagelijks op. vergroot

Buiten eten is met dit mooie weer onmogelijk in de tuin van Jos Leenders aan de Vossenberg in Mariahout. Voor de tiende zomer op rij wordt de familie geteisterd door een vliegenplaag. Maar nog nooit was het zo erg als nu. Een barbecue moest zaterdag snel naar binnen worden verplaatst omdat de vliegen bezit namen van het vlees.

Jos Leenders is het helemaal beu. Overal rond zijn huis en in de tuin zitten vliegen. Extreem veel dit jaar. Jos vermoedt dat de boosdoener een aangrenzende nertsenfarm is. Tegen de plaag is weinig te beginnen. De gemeente adviseerde om vliegvangzakken in de tuin te hangen, maar dat is volgens Jos een druppel op een gloeiende plaat. Ook buren hebben veel last van de vliegenplaag. Jos wil met de gemeente gaan praten en eist nu eindelijk een oplossing voor het probleem.

Stofzuiger

Met een stofzuiger in de bijkeuken probeert de familie Leenders zo goed en zo kwaad als het kan de vliegen buiten de deur te houden. Ook zitten ze onder je schoenen, dus die gaan ook steeds uit. "Ondertussen spreken familieleden liever niet meer bij ons af, door die rotvliegen", zegt mevrouw Leenders: "Mijn ouders van in de tachtig zeiden, kom maar naar ons toe."

vergroot

Blijven vegen

Hoeveel vliegen er zijn rond en op huize Leenders, weet Jos niet precies, maar hij schat wel miljoenen. Eindeloos kunnen ze blijven vegen, maar het helpt weinig. Twee dagen later zijn het er weer net zoveel. " Dit gaat nergens over", verzucht Jos. En hij pakt nog maar eens handveger en blik in de strijd tegen de vliegen.