Vluchtende automobilist sleurt agenten meters mee

Twee agenten zijn zondagavond meters meegesleurd door een automobilist. De 20-jarige Tilburger ging ervandoor toen de agenten hem wilden aanhouden nadat ze drugs en inbrekersspullen in zijn auto hadden zien liggen. Hij haalde daarbij snelheden van 170 kilometer per uur.

Schampen Daarop stapte de man plotseling weer in zijn auto en deed hij snel het portier dicht. De agenten probeerden via het open raam te voorkomen dat de man zijn auto zou starten en pakten hem vast bij zijn armen. Desondanks lukte het de bestuurder de auto te starten, terwijl de agenten nog half in de auto hingen. Zij werden meters meegesleurd.

Halsbrekende toeren

De Tilburger haalde halsbrekende toeren uit om de agenten van zich af te schudden. Zo reed hij met een snelheid van meer dan 170 kilometer per uur, negeerde hij rode verkeerslichten en reed hij via de linkerkant over rotondes. Uiteindelijk kon hij op de Sweelinckstraat in Waalwijk worden aangehouden. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.