Politie zoekt opnieuw in visvijver naar mogelijk vermiste zwemmer

De kleding van de zwemmer die achterbleef bij de visvijver in Son. (Foto: Politie)

Kleding die donderdag aan de oever onaangeroerd blijft liggen en een getuige die zegt dat kleding van een waarschijnlijk Poolse zwemmer is. Niemand die voldoet aan deze beschrijving is als vermist is opgegeven. Toch zoekt de politie maandag opnieuw in de visvijver in Son naar de mogelijk verdwenen zwemmer.

Een nog onbekende man van circa 60 jaar oud ging afgelopen donderdag het water in van de visvijver aan de Ekkersweiier in Son en Breugel. De man had kort daarvoor zijn oranje t-shirt en Kappa schoenen neergelegd aan de kant.

Schoenen maat 42 lagen netjes aan de kant van de visvijver in Son. (Foto: Politie)

Omdat de man niet meer is gezien nadat hij het water in is gelopen startte de politie samen met hulpdiensten een zoektocht op. Tijdens de zoektocht is gebruik gemaakt van een duikteam en specialisten van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) die sonarapparatuur in hebben ingezet om de vijver af te zoeken.

Er werd eerder met sonar gezocht naar de man (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

De man is nog niet gevonden. Ook is de politie er nog niet achter of er iemand vermist wordt die voldoet aan het signalement van de zwemmer. De politie hoop met het vrijgeven van de foto's van de kleding tips te krijgen over de identiteit van de zwemmer en of hij ver nog vermist wordt.

Volgens een getuige gaat het om een man van ongeveer 60 jaar oud. Hij zou 1.80 meter lang zijn, heeft donkere haren en droeg een korte blauwe broek.

