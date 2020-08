120 klachten over vertragingen Eindhoven Airport na ziekmelding luchtverkeersleider

Gestrande reizigers moesten uren wachten. 120 reizigers hebben geklaagd. Volgende Vorige vergroot 1/3 Gestrande reizigers moesten uren wachten.

120 reizigers hebben geklaagd bij EUclaim, een organisatie die reizigers helpt om een compensatie te krijgen als hun vlucht vertraagd is. Het zijn reizigers die afgelopen vrijdag strandden op Eindhoven Airport. Ze moesten urenlang op hun vlucht wachten omdat de luchtverkeersleider ziek was.

“Het aantal reizigers dat zich meldt, loopt nog op”, zegt Jasmijn Heeremans van EUclaim. Voor in totaal 1400 reizigers werd de vlucht vertraagd. Het kwam doordat een medewerker, een radaroperator van de militaire luchtverkeersleiding op Schiphol, zich plots ziek meldde. De vervanger was er niet want die had zich eerder al ziek gemeld. Zestien vluchten werden vertraagd.

Heel chagrijnig

Reizigers onderzoeken nu wat hun mogelijkheden zijn om geld te krijgen. De Consumentenbond kan zich goed voorstellen dat reizigers een compensatie willen. “Stel dat je een weekendje naar Málaga gaat. Dan is impact van die ene dag groot want dan is het vijftig procent van je tijd zo’n beetje”, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. “Het is aan de mensen zelf of om te beoordelen of ze gaan claimen. In dit geval kan ik mij voorstellen dat mensen heel chagrijnig worden als de oorzaak ligt in ziekte van het personeel.”

Of een claim indienen zin heeft, is nog maar de vraag. “Er zijn richtlijnen voor hoeveel je kunt claimen bij een vertraging. Daar dien je dan een claim voor in. De luchtvaartmaatschappij moet dan aantonen dat het overmacht is. Ik verwacht hierbij wel dat er sprake is van overmacht.”

Extra kosten claimen

Jasmijn Heeremans van EUclaim is het daarmee eens, maar ziet wel andere mogelijkheden. “De luchtvaartmaatschappijen hebben geen invloed op de luchtverkeersleiding. Als een luchtverkeersleider ziek is, is dat buiten de sfeer van de luchtvaartmaatschappijen. Je kunt daar dus geen claim voor indienen. Maar als passagiers extra kosten hebben moeten maken, moet de vliegmaatschappij die wel vergoeden.”

Het gaat dan om alle gemaakte kosten zoals eten en drinken of extra parkeerkosten. Of een hotelovernachting. “Alles wat direct te herleiden is tot problemen met de vlucht, heb je recht op. Het maakt niet uit wie ervoor verantwoordelijk is want ook bij een buitengewone omstandigheid, zoals in dit geval, moeten vliegtuigmaatschappijen dit regelen. Dat is hun zorgplicht. Hierin maakt het niet uit wie er verantwoordelijk is voor het probleem.”

120 reizigers die vrijdag de dupe waren, hebben advies aangevraagd. “Een deel van hen zal de gemaakte kosten later ook gaan claimen.” Dat gebeurt dan meestal pas na de vakantie, als duidelijk is wat de uiteindelijke kosten precies zijn.

