'Vegan Streaker krijgt forse schadeclaim aan zijn broek om brandstichting bij eendenslachterij'

Dierenrechtenactivist Peter Janssen uit Vught, die ook wel bekend staat als de Vegan Streaker, kan een flinke schadeclaim tegemoet zien voor het stichten van een brand bij een Ermelose eendenslachterij in mei. Dat heeft de officier van justitie gezegd tijdens de eerste zitting van het proces tegen de 34-jarige activist, meldt de Gelderlander.

Bij de brand in Ermelo gingen vijf vrachtwagens van de eendenslachterij in vlammen op. Op een bewakingsvideo is te zien hoe Janssen in de nacht van 28 mei de voertuigen in brand steekt op het terrein. Bij de actie steekt hij ook zichzelf per ongeluk aan. Hij rent brandend weg.