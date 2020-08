Boete en taakstraffen na ongeval op melkveebedrijf waarbij stagiair gewond raakte

Een boete van tienduizend euro en taakstraffen voor de vader en zoon die samen eigenaar zijn van het bedrijf in Herpen waar een stagiair ernstig gewond raakte. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant maandag bepaald. De stagiair raakte vier jaar geleden gewond bij een ongeluk met een voermengwagen.

De destijds zeventienjarige stagiair zat op een schuifconstructie achter een stilstaande tractor, die door de zoon werd bestuurd. Die schuif werd gebruikt om restvoer weg te halen in een koeienstal.

Tegelijkertijd was de vader bezig om met een voermengwagen vers voer te storen voor de koeien. Bij het achteruitrijden met die wagen, werd de stagiair in zijn rug geraakt. Daarbij raakte hij ernstig gewond. Zijn ruggenwervels raakte beschadigd, zijn heup was gebroken en hij liep fikse kneuzingen op.