Homer Simpson en een pizza-etende reiger: zeven vreemde kunstwerken duiken op in Tilburg

Homer Simpson op een dak in Tilburg, het is even gek opkijken als je het beeld van de hoofdpersoon uit de bekende animatieserie The Simpsons ziet staan. Het is er neergezet door kunstfestival Kaapstad en van de hand van kunstenaar Frankey, die ook achter de levensgrote Lego-versie van André Hazes zit.

Paul Ruiter Geschreven door

In het kader van kunstfestival Kaapstad maakte Frankey zeven streetart-werken die op gekke plekken in het centrum van Tilburg zijn neergezet. Zo staat Homer bovenop een dansschool aan de Nieuwlandstraat en vind je op het dak van de Domino's Pizza aan de Paleisring een reiger die een pizza oppeuzelt.

Op een andere plek in het centrum is een paard uit een draaimolen op een lantaarnpaal gezet en in de fontein op het Willemsplein staat een wipkip.

Het André Hazes-beeld van Frankey was geen lang leven beschoren (foto: AT5). vergroot

Tijdens het festival 'kaapt' een grote groep kunstenaars normaal gesproken drie dagen lang de Tilburgse binnenstad. Dit jaar is Kaapstad afgelast vanwege het coronavirus. Met de werken van Frankey wil de festivalorganisatie Tilburg toch nog een beetje verrassen. Volgens Kaapstad blijven de werken de hele zomer staan, 'totdat ze niet meer te zien zijn'.

Hazes

Kunstenaar Frankey kwam vorige maand in het nieuws, omdat zijn levensgrote beeld van André Hazes op de Dam in Amsterdam was onthoofd. Het beeld werd gemaakt door Dutch Deco finish uit Erp, dat het ook weer repareert.