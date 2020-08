Agent gewond nadat man kuchscherm vernielt op politiebureau in Tilburg

Het bureau aan de Karel Boddenweg (foto: Google Street View). vergroot

Een agent is maandagmiddag mishandeld op het politiebureau in Tilburg. Een 27-jarige inwoner van de stad wilde zijn scooter terugvragen. Nadat hij geen toestemming kreeg, sloeg hij zo hard tegen een plaat van plexiglas dat de agent gewond raakte in zijn gezicht.

Het gebeurde maandagmiddag om tien voor twaalf op het bureau aan de Karel Boddenweg. De man is aangehouden vanwege mishandeling.

De agent kon de scooter niet teruggeven omdat het Openbaar Ministerie hiervoor geen toestemming gaf. Waarom de scooter eerder in beslag is genomen, is niet bekendgemaakt.