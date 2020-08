Festivalbranche gaat kopje onder door corona: 'Het is een slagveld'

Het hoofdpodium van Intents Festival in 2019 (foto: Intents Festival). vergroot

De evenementenbranche slaakt dinsdag een noodkreet, omdat de branche het zwaar heeft door de coronacrisis. Ook de festivalbranche is in nood, zo laat het Brabantse festivalcollectief Front of House weten. “Het is een ramp. De hele evenementenbranche dreigt kopje onder te gaan”, zegt Johan Dortmans van Front of House.

Ista van Galen Geschreven door

Door heel Nederland lichten gebouwen dinsdagavond rood op en om vijf voor twaalf gaat het licht uit, zo ook bij het stadhuis in Eindhoven en Den Bosch. Met de actie hopen bedrijven in branche op meer hulp van de overheid, anders houden ze het niet lang meer vol.

“Het is belangrijk dat de overheid steun biedt voor de langere termijn, ook na september. Dan kunnen bedrijven overeind blijven en komt er perspectief voor volgend jaar”, zegt Remko Hermans. Hij is organisator van Intents Festival. "Wij hebben de nodige maatregelen genomen zodat we nog een tijdje vooruit kunnen, zoals afscheid nemen van mensen en het verkopen van spullen. Ik hoor een noodkreet uit de branche dat bedrijven zullen omvallen, vooral als er geen perspectief en steun komt."

Groot slagveld

“Vooral voor leveranciers zoals podiumbouwers is het nijpender", legt Hermans uit. "Sommige bedrijven bestaan nog wel, maar hebben al hun personeel laten gaan. Ze hopen weer verder te kunnen als ze weer kunnen gaan opleveren, maar dit houden de bedrijven niet eindig vol.”

Dortmans, die ook eigenaar is van evenementenorganisator Par-T, spreekt over een 'groot slagveld'. "Iedereen die in deze branche zijn brood verdient, wordt geraakt. Er is weinig perspectief. Maar veel bedrijven laten nog niet het achterste van hun tong zien. Ze weten wel dat de tijd dringt en doen alles om het hoofd boven water te houden. Maar uiteindelijk gaat die slag komen. Zo simpel is het.”

Vergunningen voor evenementen

Grote festivals en evenementen zijn nog altijd verboden. Vergunningplichtige evenementen mogen in principe wel plaatsvinden. Maar nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt, is het nog maar de vraag of die er ook echt komen. “De kans dat evenementen nog doorgaan is nu een stuk kleiner geworden”, zegt Dortmans.

Dat beaamt Remko Hermans. Volgens hem vragen organisatoren nauwelijks vergunningen aan. “Het is een groot risico. Sommigen vragen een vergunning aan, steken veel moeite in het voorbereiden en krijgen vervolgens twee weken van tevoren horen dat het niet door mag gaan. Dat geeft natuurlijk geen vertrouwen.”

Verwachting festivals

De kans dat er dit jaar überhaupt nog festivals in onze provincie worden gehouden, is klein. “Er komen mogelijkheden, maar of dat volwaardige festivals zijn, is nog maar de vraag”, zegt Dortmans.

Ook is het nog maar de vraag of er volgend jaar wel festivals kunnen worden georganiseerd. “Ik hoor in de wandelgangen dat sommigen al bezig zijn met 2021", zegt Dortmans. "Je kunt nu wel vast een globale vergunningaanvraag indienen. Maar er kan zo veel gebeuren in een korte tijd.”

LEES OOK: