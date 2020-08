'Oplette!', Steven Brunswijk is de nieuwe stem van flits-app

Steven Brunswijk (foto: Omroep Brabant). vergroot

"Owww rustig an. D'r is unne file", klinkt er binnenkort misschien in jouw auto. De stem van Tilburger Steven Brunswijk, sommigen kennen hem nog als de Braboneger, is de nieuwe stem van Flitsmeister. Deze app waarschuwt automobilisten voor files en flitspalen.

"Ik denk dat mijn stem vandaag al te downloaden is", zegt de Tilburgse komiek met enige trots. "Je moet dan wel eerst de app updaten, dan ben ik een optie die je kunt kopen om je vrolijk te begeleiden onderweg."

Grappig met Brabantse tongval

Een humoristisch uniek geluid. Dat was waar de navigatie- en waarschuwingsapp Flitsmeister naar op zoek was. Op dit moment kan de gebruiker kiezen voor gratis waarschuwingspiepjes of voor de stoere stem van rapper Jebroer. Die stem kost dan 4,49 euro. Dinsdagmiddag was de stem van Steven nog niet te downloaden, maar naar verwachting kan dat niet lang duren.

De Tilburgs cabaretier kreeg twee maanden geleden de vraag of hij met zijn typisch Tilburgs sausje de aanwijzingen wilde inspreken.

Wachten op privacy instellingen...

"Natuurlijk moet het duidelijk zijn voor iedereen dat 'de brug open staat' maar ik mocht dat wel op mijn eigen manier zeggen. De baas van de opnamestudio kon je die opnamedag van de vloer vegen. Die lag helemaal dubbel van het lachen."

Wakker en alert

Bang dat bestuurders ongelukken maken door de markante Tilburgse aanwijzingen is Steven niet. "Dit houdt iedereen juist wakker en alert. Dit maakt saaie momenten op de weg juist leuk. Zelfs 'linksaf' op z'n Stevens klinkt grappig."

Overigens zijn er steeds meer landen die apps als Flitsmeister verbieden of met name de flitswaarschuwing verbieden. Duitsland is hier het strengst in. Flitsmeister geeft zelf ook op haar site een overzicht van landen waar de app verboden of gedeeltelijk verboden is.