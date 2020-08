Stapels UWV-brieven opgehaald bij vakantiepark voor onderzoek naar uitkeringsfraude

Wendy van der Zalm opent dinsdag eindelijk een lege brievenbus (foto: Omroep Brabant). vergroot

Uitkeringsinstantie UWV heeft maandag een stapel brieven opgehaald bij De Kanthoeve in Bakel. Deze brieven zijn door het UWV zelf naar het recreatiepark gestuurd naar mensen die helemaal niet op het adres wonen. Bestuurslid Wendy van der Zalm zocht vorige week de publiciteit bij Omroep Brabant omdat er al duizenden brieven zijn gestuurd. ‘’Dit is gewoon uitkeringsfraude’’, zei ze.

Ook dinsdag loopt Wendy naar de brievenbus aan het begin van het park. Normaal zitten er zo’n vijftien brieven van het UWV in. ‘’Hij is leeg’’, is de conclusie vandaag. Opvallend is dat er sinds een week nul brieven van het UWV naar De Kanthoeve zijn gestuurd.

Uniek

‘’Het kan dus toch. Dit is echt uniek’’, verzucht Van der Zalm. Zelf heeft ze al jaren aan de bel getrokken bij de uitkeringsinstantie. ‘’Ik heb gebeld. Ik heb brieven terug gestuurd en we zijn langs geweest. Maar nooit werd er iets gedaan.’’

UWV vraagt tips

Vorige week lagen er nog stapels brieven op het kantoor van het recreatiepark. Maar deze zijn sinds maandag meegenomen door twee dames van het UWV. Naast het ophalen van de brieven stelden ze ook nog wat vragen vertelt Van der Zalm. ‘’Ze vroegen aan ons wat ze eraan konden doen. Ze wilde weten hoe ze dit konden oplossen en of ik nog wat tips had’’, lacht Wendy. ‘’Ze moeten zelf toch wel weten hoe ze zoiets onderzoeken?’’

Wendy heeft wel een idee hoe de uitkeringsinstantie het onderzoek moet beginnen. ‘’Ik zou het gaan uitzoeken bij de gemeente en de basisregistratie raadplegen om te kijken of die mensen hier wel wonen.’’

‘Ik geloof er niets van’

Het UWV laat in een reactie weten al jaren onderzoek te doen naar het adres van het recreatiepark. Een onderzoek naar uitkerings- en adresfraude. Wendy moet erom lachen als ze dat hoort. ‘’Ik geloof er helemaal niks van. Ze doen echt niet al jaren onderzoek. Ja, sinds een week. Dat geloof ik wel.’’

Het bestuurslid van De Kanthoeve reageert zelfs een beetje geïrriteerd zal ze hoort over het onderzoek van het UWV. ‘’Dat lijkt me echt heel sterk. Waarop is dat onderzoek gebaseerd? Ze hebben ons nooit wat gevraagd, ze zijn hier nooit geweest en als wij contact zochten kregen we geen reactie.’’

Geen antwoorden

Het UWV wil nu dat Wendy de namen op de brieven checkt om te kijken of ze er wonen. ‘’Dat is helemaal niet mijn taak. Dat moeten ze bij de gemeente checken. Wij hebben daar ook helemaal geen tijd voor.’’

Een woordvoerder van het UWV wil niet ingaan op vragen van Omroep Brabant over het onderzoek. ‘’We kunnen alleen zeggen dat het al jaren loopt en dat we een onderzoek instellen als er meer dan drie mensen met een uitkering op een adres wonen.’’ Maar op vragen zoals hoe lang het onderzoek loopt, om hoeveel mensen het gaat en of de uitkeringen nu dan zijn stilgezet wordt niet geantwoord.