Politie woest over voorbijgangers die reanimatie Breda filmen: 'Hoe haal je het in je hoofd!'

De politie is verontwaardigd en boos op voorbijgangers die dinsdag uitgebreid een reanimatie filmden op de Nieuwe Kadijk in Breda. Daar was een automobilist tegen een boom gereden. Even later overleed de bestuurder aan zijn verwondingen.

"Hoe haal je het in je hoofd om dit te doen terwijl iemand vecht voor zijn leven!", reageert een verontwaardigde agent op Facebook. "En vervolgens opmerkingen maken als je weggestuurd wordt!"

Vanwege de ernst van de situatie werden verschillende hulpdiensten opgeroepen, onder meer een traumaheli. Desondanks overleed het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. De oorzaak wordt onderzocht.

Dat mensen een traumahelikopter een bijzondere verschijning vinden en die in z'n geval willen filmen of fotograferen kan de agent nog begrijpen. "Maar dat is anders dan het filmen van medische handelingen."

