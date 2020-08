De schade aan het huis is groot (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In een huis aan de Van Rooylaan in Etten-Leur woedde woensdagmiddag een flinke brand. De woning is van binnen geheel uitgebrand.

Het vuur ontstond woensdagmiddag rond een uur. De bewoner werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk. Volgens een ooggetuige is het huis onbewoonbaar.

