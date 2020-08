Fietsster (73) overlijdt na aanrijding door bus: taakstraf voor buschauffeur

Foto: Jurgen Versteeg/FPMB vergroot

De 63-jarige buschauffeur die in februari vorig jaar een fietser doodreed, krijgt 240 uur taakstraf en een voorwaardelijk rijverbod. De rechtbank in Breda heeft woensdag bepaald dat de chauffeur schuld heeft aan het ongeluk.

Janneke Bosch Geschreven door

Het ongeluk gebeurde op de Tol in Werkendam. De buschauffeur reed weg bij een bushalte en zag daarbij de fietsster die van rechts kwam, over het hoofd. De 73-jarige vrouw raakte zwaargewond. Een paar weken later overleed zij aan haar verwondingen.

Niet goed gekeken

De rechtbank oordeelde dat de buschauffeur niet goed genoeg heeft gekeken of er fietsers aankwamen en ook niet op het juiste moment: alleen toen hij optrok. Het fietspad was op dat moment nog niet helemaal te overzien. Hij remde niet af bij de haaientanden, voordat hij met de bus het fietspad kruiste. Ook keek hij niet in de spiegel die bij de weg hangt, waar het fietspad ook in te zien is. Al met al vond de rechtbank dat de chauffeur daarmee te veel fouten heeft gemaakt en dat hij schuldig is aan het ongeluk.

Persoonlijke omstandigheden

Toch waren er ook verzachtende persoonlijke omstandigheden. De man is al achtentwintig jaar buschauffeur en heeft tot nu toe altijd goed gereden. Daarnaast is het ongeval nu al lang geleden en heeft de chauffeur zelf er ook veel last van gehad. Hij heeft psychologische hulp gezocht om het ongeval te verwerken en heeft contact gezocht met de familie van het slachtoffer. Daarom ging de rechtbank niet volledig mee in de eis van het Openbaar Ministerie. Die wilde dat de buschauffeur naast een taakstraf, ook zijn rijbewijs zou moeten inleveren, maar dat hoeft niet.