Scooterrijder zwaargewond na botsing met auto in Lieshout

Een scooterrijder is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Deense Hoek in Lieshout. Bij het oversteken van de weg kwam het slachtoffer in botsing met een auto, meldt een ooggetuige.

Vanwege de ernst van de situatie werden met spoed een traumaheli en twee ambulances opgeroepen. De scooterrijder is naar een traumacentrum gebracht. De vrouwelijke bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De straat is afgesloten vanwege het onderzoek.