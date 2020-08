Veteranen zijn Libanon niet vergeten en zetten zich in voor de slachtoffers van de ramp

Libanonveteranen Eric de Vries en Hans van Putten vergroot

Bij het Veteranen Ontmoetings Centrum 'Ouwestomp' in Den Bosch worden goederen ingezameld voor de slachtoffers van de desastreuze explosie in Beiroet. Libanonveteranen willen zo een steentje bijdragen na de ramp, waarbij veel slachtoffers vielen. Er worden kleding, medische hulpmiddelen en speelgoed opgehaald voor het land waar zij zo'n veertig jaar geleden als militair dienden.

Een van hen is de 62-jarige Hans van Putten. Als 22-jarige soldaat verloor hij in 1979 op zijn missie in Libanon beide handen doordat er een handgranaat ontplofte. De gevolgen daarvan ondervindt hij tot op de dag van vandaag, maar de band met het land voelt hij nog steeds. De tragedie in Beiroet heeft dan ook indruk op hem gemaakt.

"Dit zijn spullen die zeker op de juiste plek terechtkomen."

"Ik ben er enorm van geschrokken. Dat is zo bij veel Libanonveteranen, want bij de meeste van ons heeft dat land wel een speciaal plekje in ons hart. Daarom vonden we dat we wat moesten doen. Mijn collega-veteraan Eric de Vries is begonnen met het inzamelen van goederen waarvan we denken dat het daar goed gebruikt kan worden. Bij geld moet je je steeds afvragen of het de juiste bestemming krijgt. Dit zijn spullen die zeker op de juiste plek terechtkomen."

Hans en Eric vertellen waarom ze vonden dat ze in actie moesten komen:

De Ouwestomp in Den Bosch, waar ook op deze warme dag veel veteranen langskomen voor hun kopje koffie en een praatje, heeft de actie voor Beiroet volledig omarmd. Veteraan en beheerder Jeroen Stam werkt er graag aan mee. Als opslagplaats, maar ook werden ook de eigen contacten ingeschakeld.

"Het is hier steeds een drukte van belang. Het gaat maar door."

"We hebben de deuren open gezet om de actie te ondersteunen. Kringlooporganisatie De Loods uit Den Bosch komt bijvoorbeeld langs met kleding en speelgoed en zo is het hier steeds een drukte van belang. Het gaat maar door."

Frits van den Wittenboer van stichting Aangepast Vervoer Vught heeft 'hulptroepen' ingezet om een bijdrage aan de actie te leveren. "Een volle bestelbus met rollators, rolstoelen en krukken. Onze stichting verzamelt dit soort zaken voor mensen die dat direct nodig hebben en er niet of moeilijk aan kunnen komen. Dus die spullen zullen in Beiroet goed van pas komen. Mooi dat de veteranen hier werk van gemaakt hebben."

Jeroen Stam: "We blijven nog zo'n twee weken inzamelen. Daarna gaan we ervoor zorgen dat we de goederen in Libanon krijgen." En ook steeds meer particulieren weten het veteranengebouw op De Kruiskamp met goederen voor Beiroet te vinden. Informatie over deze inzamelingsactie voor Beiroet is op de Facebook-pagina van 'Veteranen Ontmoetingscentrum Brabant Noord' te vinden.