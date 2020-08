Rellende jongeren bij de kermis in Rosmalen zijn 'onacceptabel', zegt de burgemeester

Burgemeester Jack Mikkers (foto: archief). vergroot

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch is allerminst te spreken over de ongeregeldheden na de kermis in Rosmalen. Al twee avonden op rij wordt het dorp geterroriseerd door jongeren die met elkaar op de vuist gaan en de politie uitdagen. "Dit vinden wij onacceptabel."

Mikkers wijst erop dat het juist bijzonder is dat de kermis in deze coronatijd toch mogelijk is gemaakt. Hij vindt het jammer dat sommige jongeren misbruik maken van dat initiatief. "Het is een bijzondere tijd. Een tijd waarin we de kermis hebben mogelijk gemaakt binnen alle regels die gelden. Het is mooi om te zien dat iedereen daarvan kan genieten", zegt de burgemeester.

'Ze verpesten het voor anderen'

"Maar het is jammer dat er een aantal mensen zijn die het in de randen van dit initiatief nodig vindt om rotzooi te trappen en het daarmee dus te verpesten voor anderen."

Maandagavond werden er na een vechtpartij zes jongeren aangehouden. Dinsdagavond, toen het voor de tweede keer misging, werden een 17-jarige jongen uit Oss en een 14-jarig meisje uit Den Bosch opgepakt. De jongen gooide een steen naar een politieauto, het meisje is gearresteerd voor bedreiging.

Onacceptabel

"Dit vinden wij onacceptabel en we zetten samen met onze partners alle maatregelen in die nodig zijn", besluit Mikkers. Woensdag is de laatste avond van de kermis. De politie is dan met extra agenten aanwezig.

LEES OOK: