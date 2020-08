Weer onrust na afloop van kermis in Rosmalen: jongeren gooien met vuurwerk en beledigen agenten

De sluiting van de kermis in Rosmalen ging woensdagavond weer gepaard met opstootjes. Op de Dorpstraat, in de buurt van het kermisterrein, gooiden jongeren met vuurwerk en beledigden ze agenten.

De kermis in Rosmalen sloot woensdagavond om tien uur. De politie was in grote getale aanwezig vanwege de onrust op maandag- en dinsdagavond. Na het sluiten van de kermis trekken veel jongeren naar de Dorpstraat, waar kroegen zitten. Jongeren gingen met elkaar op de vuist en daagden de politie uit. Al zeven jongeren werden gearresteerd.