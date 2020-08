Organisatie Rosmalense kermis boos op rellende jongeren: 'Hoezo kom je hier rotzooi trappen?'

André Wonk vergroot

De organisatie van de kermis in Rosmalen is boos op de jongeren die al twee avonden voor ongeregeldheden zorgen in het dorp. "Op het moment dat de kermis sluit en iedereen buiten het terrein staat, slaat de vlam in de pan", zegt André Wonk woensdag. Het zorgt flink wat irritatie bij de kermisexploitanten, want zij doen hun uiterste best om de Rosmalense kermis tot een succes te maken in coronatijd.

"Het erge is dat wij er als kermis op aangekeken worden, maar de ongeregeldheden vinden niet op het kermisterrein plaats maar bij een café zo'n tweehonderd meter verderop", zegt André Wonk namens de organisatie van de kermis. Hij neemt de uitbater van de betreffende horecagelegenheid overigens niets kwalijk. "Ze verzamelen daar. Hij zit daar natuurlijk ook niet op te wachten en doet ook zijn best om het zo gezellig mogelijk te houden."

Volgens Wonk doen de organisatie van de kermis en de exploitanten er alles aan om het zo veilig mogelijk houden. "We hebben maar één in- en uitgang, er loopt al jaren beveiliging en die beveiligers controleren ook nu aan de poort. Verder staan overal instructies vanwege de coronamaatregelen." Trots laat hij ook de ruime opzet van de kermis op het Gildeplein zien met de brede paden.

Vroege sluiting

Normaal gaat de kermis van Rosmalen om middernacht dicht. Nu is dat om tien uur 's avonds. "Dat is vanwege de coronamaatregelen, maar daardoor komen er wel in één keer grote groepen op straat te staan. Als je tot middernacht doorgaat, gaat het vertrekken wat geleidelijker", merkt André op. Of dat een oorzaak is van de ongeregeldheden kan hij niet zeggen, maar het valt wel op.

"Ik heb geen idee waarom dit nou nodig is. Zaterdag en zondag was er niets aan de hand, maar nu kijk je met angst en beven wat er nu weer is gebeurd", vertelt André. Hij denkt dat er misschien alcohol in het spel is, maar ook dat is hardop speculeren. Wat de precieze aanleiding is, weet de kermisorganisatie niet.

Wonk vindt het wel ongelofelijk vervelend en benadrukt dat het misschien kermisgangers zijn die de onrusten veroorzaken, maar ook dat het na de kermis en niet op het kermisterrein plaatsvindt. "Als mensen rotzooi willen trappen dan kan ik wel hier twee keer zoveel beveiliging neerzetten. maar je houdt het niet tegen."

Jonge raddraaiers

De politie werd dinsdagavond bekogeld met enkele glasscherven en bierflesjes. "Het waren jonge jongens tussen de 14 en 18 jaar oud", vertelt woordvoerder Danny Omar Cherkaoui Nahi van de politie. De jongeren kwamen niet alleen uit Rosmalen maar ook uit omliggende gemeenten. "We gaan er vanuit dat het woensdagavond rustig blijft, maar als dat niet het geval is dan reageren we daar adequaat op."

Hoewel er geruchten gaan dat jongeren van plan zijn om de situatie tijdens de afsluitende avond van de kermis nog verder te laten escaleren, heeft de politie die signalen niet gekregen. "En als ze dat toch doen, dan zijn we voldoende aanwezig om in te grijpen."

'Waarom zou je dat verpesten?'

Zowel de kermisorganisatie als de politie hopen dat ingrijpen niet nodig is. "Het is sowieso al bijzonder dat de kermis door kon gaan in coronatijd", merkt Cherkaoui Nahi op. "Waarom zou je dat verpesten?" André Wonk kan zich daar alleen maar bij aansluiten.

