Groene deelscooters zorgen voor veel parkeeroverlast en het worden er nog meer

Een deelscooter in Eindhoven (Foto: Twitter /kimskinskipster). vergroot

Midden op het fietspad, in voetgangersgebieden of zelfs in een winkelkarretje. De groene deelscooters van Go Sharing zie je overal opduiken en parkeren blijkt vaak een probleem. Gemeenten zijn terughoudend. Zo deelt Helmond geen boetes uit, maar vraagt ze Go Sharing foutgeparkeerde scooters te verplaatsen. Eindhoven verwijst klagers door naar het bedrijf. Brabant telt nu 700 deelscooters, maar dat worden er meer: “In Eindhoven gaat een tweede partij ook scooters aanbieden.”

Het idee achter de scooters is simpel: ze kunnen voor korte ritjes gehuurd worden, via een app. Na gebruik parkeer je hem ergens zodat iemand anders hem weer kan huren. Dat gaat niet altijd goed.

Zo ligt er in Helmond al twee weken een scooter in een vijver. “Belachelijk dat die na meerdere meldingen nog steeds niet opgehaald is. Wie doet er iets aan?” schrijft Hetwie woensdagavond in een boze tweet gericht aan Go Sharing en de gemeente Helmond.

Het scooterbedrijf geeft aan dat de scooter wordt opgehaald, de gemeente reageert niet. En Hetwie is niet de enige die klaagt over de deelscooters van Go Sharing. Op social media regent het foto’s van foutgeparkeerde of gedumpte scooters. Een stadgenoot meldde vorige week een kapotte scooter in een speeltuintje. Een korte bloemlezing.

Zo zag de Parade in Den Bosch er onlangs uit:

Wachten op privacy instellingen...

In Eindhoven blokkeerde een scooter de doorgang:

Wachten op privacy instellingen...

Gelden er voor deelscooters dan geen regels? Ja, maar gemeenten zijn terughoudend in het handhaven. Helmond laat weten niet zomaar boetes voor foutparkeren uit te delen. “Voordat er gehandhaafd wordt, geven we Go Sharing de kans de scooters te verplaatsen”, stelt een woordvoerder.

Eindhoven wijst op de verantwoordelijkheid van Go Sharing: “Go Sharing dient er voor te zorgen dat gebruikers zich aan de regels houden.”

Mensen die klagen worden eerst doorverwezen naar de website van Go Sharing, meldingen die via de BuitenBeter-app binnenkomen gaan niet naar de gemeente, maar rechtstreeks naar Go Sharing. Volgens de gemeente nemen de overlastmeldingen de laatste tijd wel af. Go Sharing bevestigt dat, maar harde cijfers zijn er niet.

Ook parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn niet heilig:

Wachten op privacy instellingen...

Go Sharing meldt aan Omroep Brabant alles te doen om overlast te voorkomen. Zo worden foutparkeerders na drie waarschuwingen van het platform geweerd. In Eindhoven en Helmond is dat sinds de start van het systeem eind 2019 zo’n 50 keer gebeurd. Opvallend: later dit jaar komt Go Sharing met een systeem van ‘positief belonen’. Mensen die juist parkeren kunnen zo sparen voor gratis ritjes.

"Eindhoven heeft een uitnodigende houding naar het gebruik van deelmobiliteit in de stad.”

In totaal rijden er nu zo’n 700 scooters van Go Sharing in Brabant. De steden Eindhoven (200), Helmond (50), Den Bosch (150), Breda (250) en Oosterhout (50) zijn aangesloten. Tilburg staat op de planning en in Eindhoven wil het bedrijf graag uitbreiden. “Daar hebben we nu 200 scooters, dat is eigenlijk te weinig. De vraag in Eindhoven is groter, er zouden meer scooters beschikbaar moeten zijn”, zegt een woordvoerder.

Wanneer dat gaat gebeuren is onduidelijk, want volgens Go Sharing is er ook een vergunning verleend aan een tweede partij die deelscooters aan gaat bieden in de stad. De gemeente ziet het wel zitten: “In de Agenda Deelmobiliteit is afgesproken dat Eindhoven een uitnodigende houding heeft naar het gebruik van deelmobiliteit in de stad.”

Wat zijn jouw ervaringen met deelscooters? Laat het ons weten en stuur een e-mail.