10.000 euro en twaalf airco’s voor oma Dieni in snikhete hospice

Tiffanny en Melani hoopten 500 euro op te halen met een crowdfundingsactie voor een mobiele airco voor hun oma in de hospice De Sporen in Tilburg. De gezondheid van oma Dieni ging door de extreme hitte snel achteruit en dus wilden haar kleindochters iets doen. Na anderhalve dag staat de teller op bijna 10.000 euro en ligt er een aanbod om vandaag nog twaalf airco’s te leveren.

Door de extreme hitte van afgelopen week is het in de hospice 32 graden geworden. En dat is ondragelijk voor Dieni, die niet haar bed uit kan.

De twee kleindochters bekijken continu op hun mobieltjes hoeveel geld ze hebben nu al hebben opgehaald. De een geeft 5 euro en de ander 150. "Het ging ineens zo hard", zegt Melani Kooijmans donderdagochtend. Ze hebben de taken moeten verdelen. "Mijn zus doet nu alle contacten met bedrijven."

Mobiele airco's

Want naast de tienduizend euro zijn er aanbiedingen voor een aantal gratis airco’s en installateurs die zich gratis aanbieden. Tiffany en Melani willen alleen geen vaste airco’s omdat de hospice over drie jaar gesloopt wordt. Er komt dan een nieuwe hospice in Tilburg.

Daarom zijn er mobiele airco’s nodig. "We hoopten in een kleine kring vijfhonderd euro op te halen voor een airco op de kamer van mijn oma", vertelt Tiffany. "Maar nu het zo hard gaat, willen we voor elke kamer een mobiele airco regelen en het liefst ook voor de zusterpost."

Vandaag nog geleverd

Derren Milton is zzp'er bij het gelijknamige installatiebedrijf. Hij wil vandaag nog twaalf mobiele airco’s voor een mooi prijsje regelen. Hij las woensdag het verhaal bij Omroep Brabant en kwam meteen in actie. Zelf kent hij ook iemand die ernstig ziek is en aan bed gebonden is. ''Wij hebben het al warm en die mensen liggen de hele dag in bed. Die hebben het nog veel warmer.’’

Daarom besloot Milton contact te zoeken met twee leveranciers van airco’s. "Ik heb twaalf mobiele airco's gereserveerd. Ik heb gezegd tegen de leverancier dat het met spoed geleverd moet worden." Derren wil donderdagmiddag al twaalf airco’s aan de kleindochters van Dieni kunnen geven voor een mooi prijsje. ‘’Normaal is een mobiele airco zo’n 450 euro, voor twaalf stuks moeten we een heel mooi prijsje kunnen regelen.’’

Overleg eerst

Tiffany reageert enthousiast op het aanbod. "Wat super. We hebben rond de middag een overleg met de hospice welke airco ze het beste kunnen gebruiken." En dan gaan de kleindochters alle hulp die is aangeboden bekijken en bedrijven benaderen.

