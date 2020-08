Burenruzie over geparkeerde auto, man geschopt en geslagen

Een man is woensdagavond gewond geraakt tijdens een burenruzie in Rijen, zo meldt de politie donderdag. Het slachtoffer werd vanuit het niets geschopt en geslagen.

De politie kreeg rond kwart over acht een melding van de mishandeling aan het Doornbos. Het slachtoffer zou zijn auto geparkeerd hebben in de straat, waarna een buurtbewoner 'ogenschijnlijk vanuit het niets' boos werd, schrijft de politie. Hij sloeg en schopte hem meerdere keren, waardoor hij op de grond viel.

De verdachte ging daarna zijn huis in. Even later gingen agenten zijn huis binnen en pakten hem op. Hij zit in de cel en wordt verhoord.