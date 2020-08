Gondolettabootje uit de Efteling in oude glorie hersteld: 'Missie volbracht'

Het bootje glimt weer als nooit tevoren (foto: Ronald Remie). vergroot

Na ruim 40 uur klussen is het droomproject van Efteling-fan Roland Remie (47) eindelijk af. Een historisch Gondolettabootje uit de Efteling blinkt weer als nooit tevoren. "Mijn ultieme missie als verzamelaar is volbracht."

Glunderend kijkt de geboren Eindhovenaar naar zijn megaproject. "Ik ben ontzettend trots dat het geluk is. Het geeft een enorm goed gevoel dat het bootje weer in oude glorie hersteld is." Elke zaterdag trok hij zich terug in de garage om het bootje de liefde te geven die het verdiende.

"Een koopje!"

Het aandenken aan de populaire attractie lag jaren verwaarloosd buiten. "Alles was zwaar verroest en zwart doordat er jaren water in had gestaan. Dat deed pijn!" Roland kon dit niet verkroppen en kocht het bootje in april via Marktplaats. Hij betaalde er 550 euro voor. "Een koopje!"

De gondel heeft een lange staat van dienst in het attractiepark. Het was in gebruik vanaf de opening van Gondoletta in 1981 tot 1994. "Slechts enkele bootjes zijn nog in omloop. Ik heb er laatst zelfs nog een zien varen in Amsterdam."

De fan heeft nog veel meer spullen van de Efteling in en om zijn garagebox in zijn woonplaats Susteren in Limburg staan. Zo hangen er originele borden en oude plattegronden van het park rondom het bootje. Bovendien heeft hij zelfs het originele houten huisje, dat vroeger in het park stond.

"Ik hoop ooit een bootje van de Piraña in bezit te krijgen."

"De reacties zijn overweldigend. Al diverse echte liefhebbers zijn langskomen om er even in te mogen zitten", lacht Roland. Ondertussen droomt hij alweer van een nieuw project. "Ik hoop ooit een bootje van de Piraña in bezit te krijgen."

De banken zijn weer in originele staat (foto: Ronald Remie) vergroot

Het bootje was nogal smerig (foto: Roland Remie). vergroot

Het huisje dat vroeger bij de Gondoletta stond. vergroot