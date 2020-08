Een kleine wagen van LEGO blijkt uitdaging: bouwers Brabantsedag zweten peentjes

Foto: Jos Hobbelen vergroot

Jaarlijks maken ze een metershoge wagen, maar dit jaar moeten de bouwers van de Brabantsedag het doen met een miniatuur van LEGO. Tot 30 augustus hebben ze de tijd om de steentjes om te toveren tot een kleine wagen. Halverwege blijkt dat zo’n miniatuur-wagen een ‘enorme uitdaging’ is.

Bouwclub Het Zij Zo heeft ervoor gekozen om hun wagen over Galgenveld Vughterheide uit 2011 na te bouwen. En, ‘dat valt niet mee’, vertelt de 44-jarige Jos Hobbelen. “Je denkt: ‘oh LEGO bouwen, dat doen we wel ff’. Maar dat valt vies tegen.”

De wagen heeft een duister thema. Het is een grafheuvel met daarop een groot doodshoofd en galgen. “En dan hebben we roze, gele en groene steentjes. Dan wordt een donkere wagen opeens heel fleurig.”

Bouwtekening

En dan dat doodshoofd. “We hebben al heel vaak iets gebouwd, dan weer uit elkaar gehaald en weer opnieuw gebouwd.” Een bouwtekening van een LEGO-fan die ergens online stond moet nu uitkomst bieden.

Bij Bouwerij Skôn vinden ze dat ook lastig, die ronde vormen met vierkante steentjes. “Wij hebben gekozen voor onze wagen van vorig jaar: schilderij De Sterrennacht van Vincent van Gogh. Maar als we vooraf hadden geweten dat het zo moeilijk was, hadden we iets anders gemaakt”, lacht Gerd van Seeters (50).

Te ingewikkeld

Een van die onmogelijke opgaven is beweging krijgen in het schilderij. Want: technische LEGO is niet toegestaan. “Het is bijna niet te doen.” Gelukkig zitten er jonge kinderen bij de club. Die hebben ‘gigantische ervaring met LEGO’. “Wij kijken echt onze ogen uit als we zien wat zij bouwen.”

Peter Tindemans (33) van De Laarstukken herleeft de laatste dagen ook zijn jeugd. "Het is heel geinig. Ik voel me weer helemaal jong." De club blaast de wagen uit 2008 nieuw leven in, genaamd De Spuitgasten. Het moet een klassieke brandweerinstallatie worden.

Water uit de wagen

"Het is de bedoeling dat er straks water uit komt en dat er dingen bewegen", zegt Peter. Hoe, dat is nog even de vraag. "Het vergt creatief gebruik van materiaal. Het is een hele technische wagen." Bouwen met kleine steentjes valt in ieder geval goed in de smaak bij De Laarstukken. "Misschien moeten we dit in stand houden. Een Brabantsedag LEGO-editie!", besluit Peter lachend.

De wagens zijn vanaf september te zien bij allerlei winkeliers en bedrijven in het centrum van Heeze. De wagens van Jos, Gerd en Peter staan bij Catering van Grunsven, Slagerij en Hoof en Kunnen Elektronica.