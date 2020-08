Wachten op privacy instellingen... Huis beschoten in Berkel-Enschot (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Huis beschoten in Berkel-Enschot, geen gewonden

Er is donderdagavond op een huis geschoten aan de Klaproosstraat in Berkel-Enschot. Er is niemand gewond geraakt.

Janneke Bosch Geschreven door

De schietpartij gebeurde even voor tien uur donderdagavond. Volgens een woordvoerder was de bewoonster thuis op dat moment. Zij heeft zelf de politie gebeld.

Het is nog onduidelijk wat er precies is voorgevallen.

Recherche en forensische opsporing waren bij het huis om de zaak te onderzoeken. Ze zoeken bijvoorbeeld naar hulzen en kogelinslagen, vertelt een woordvoerder.

Recherche en forensische opsporing doen onderzoek bij de woning (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) vergroot

Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor. Er is ook nog geen signalement. De politie vraagt mensen die even voor tien uur iets verdachts hebben gezien, om zich te melden.

Wachten op privacy instellingen...